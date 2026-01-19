Habertürk
        Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan 3 fırın geçici süreyle kapatıldı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 3 fırına geçici süreyle kapatma cezası verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:25
        Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan 3 fırın geçici süreyle kapatıldı
        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 3 fırına geçici süreyle kapatma cezası verildi.

        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ilçe genelinde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla fırınlara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın da katıldığı denetimde, fırınların hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği, kullanılan ekipmanların uygunluğu, çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

        Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 3 fırının geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

        Yılmaz, vatandaşlara kalitesiz ve sağlıksız ekmek yedirmeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sofrasına giren ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilmesi bizim için son derece önemli. Gün boyu 10 işletmede denetim gerçekleştirdik. Sağlıksız ortamda ekmek ürettiği belirlenen 3 işletmeye geçici süreyle kapatma cezası verildi. Amacımız ceza yazmak değil, sağlıklı, temiz ve kurallara uygun üretimi sağlamak ancak halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara da kesinlikle izin vermeyeceğiz."

        Yılmaz, geçici süreyle kapatılan fırınların gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda ruhsatlarının iptal edileceğini aktardı.

