        Araban'da ev yangını

        Araban'da ev yangını

        Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:05
        Araban'da ev yangını
        Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.


        Kırsal Elif Mahallesinde Cengiz Taşdemir'e ait evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.


        Yangın, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

