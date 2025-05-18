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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:04
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde M.A, M.B, O.O. ve H.H'ye ait iş yerlerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

        İş yerlerindeki aramalarda, 54 cep telefonu, 53 müzik çalar, 38 kablosuz kulaklık, 36 epilasyon cihazı, 15 oyun konsolu, 8 akıllı kol saati, 2 tablet, 550 şarj aleti ve 75 cep telefonu güvenlik filigranı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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