Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde M.A, M.B, O.O. ve H.H'ye ait iş yerlerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.
İş yerlerindeki aramalarda, 54 cep telefonu, 53 müzik çalar, 38 kablosuz kulaklık, 36 epilasyon cihazı, 15 oyun konsolu, 8 akıllı kol saati, 2 tablet, 550 şarj aleti ve 75 cep telefonu güvenlik filigranı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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