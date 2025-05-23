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        Gaziantep FK'nin çalıştığı teknik direktörler sözleşme sonunu göremiyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK'nin çalıştığı teknik direktörler, sözleşme sonunu göremedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:05
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        Gaziantep FK'nin çalıştığı teknik direktörler sözleşme sonunu göremiyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK'nin çalıştığı teknik direktörler, sözleşme sonunu göremedi.

        Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, bu sürede teknik direktörler Marius Sumudica (2 dönem), Ricardo Sa Pinto, Erol Bulut, Erdal Güneş ve Selçuk İnan ile çalıştı.

        Kırmızı-siyahlı ekipte görev alan bu isimler, sözleşme süreleri dolmadan takımdan ayrıldı.

        - Süper Lig'deki ilk teknik adamı "Sumudica"

        Gaziantep FK, 13 Haziran 2019'da Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayarak tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna başladı.

        Sumudica yönetiminde söz konusu sezonda oynadığı 34 karşılaşmada 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, 46 puanla ligi 8. sırada tamamladı.

        2020-2021 sezonunda 18. hafta sonuna kadar takımın başında kalan Rumen teknik adam, bu sürede 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 31 puan toplamayı başardı.

        Gaziantep FK yönetimi, Sumudica ile 577 gün sonra karşılıklı anlaşarak 10 Ocak 2021'de yollarını ayırdı.

        Sumudica, Gaziantep FK ile toplamda çıktığı 51 lig maçında 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı, hanesine 77 puan yazdırdı. Rumen çalıştırıcı, maç başına ortalama 1,5 puan topladı.

        - Sezonu Portekizli Sa Pinto ile tamamladı

        Güneydoğu temsilcisi, 2020-2021 sezonunun geri kalanı için Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile 20 Ocak 2021'de bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmede el sıkıştı.

        Sa Pinto yönetiminde Gaziantep FK, ligde çıktığı 21 lig maçında 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 9 mağlubiyet yaşadı.

        Maç başına 1,14 puan ortalaması elde eden ve ligi 58 puanla 9. sırada bitiren Pinto ile 116 gün sonra karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

        - En uzun süre görevde kalan isim: "Erol Bulut"

        2021-2022 sezonu öncesi 20 Mayıs 2021'de Erol Bulut 3 yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep FK, o sezon ligde çıktığı 38 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 46 puanla ligi 15. sırada bitirdi.

        2022-2023 sezonunda 19 karşılaşmaya takımını hazırlayan Bulut, söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

        Maç başına 1 puan elde eden Bulut ile 27 Ocak 2023'te karşılıklı anlaşılarak sözleşme süresi dolmadan yollar ayrıldı.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü olarak toplamda çıktığı 57 lig maçında 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 mağlubiyet alarak 65 puanla sahadan ayrılan Bulut, maç başına 1,14 puan ortalamasını hanesine yazdırdı.

        Kırmızı-siyahlı ekipte 610 gün görev yapan Bulut, takımın başında en uzun süre kalan teknik adam olma ünvanına sahip.

        Gaziantep FK, ligin 21, 22 ve 23. haftasındaki karşılaşmalara yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde çıktı.

        Güneydoğu ekibi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24. hafta itibarıyla ligden çekildi.

        - Erdal Güneş, ilk teknik direktörlük deneyiminde puanla tanışamadı

        Güneş, 24 Mayıs 2023'te kırmızı-siyahlı yönetim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve 2023-2024 sezonunda takımın başına teknik direktör olarak geçti.

        Güneş, ilk teknik direktörlük deneyiminde çıktığı 4 karşılaşmadan puan alamadı ve 103 gün sonra 4 Eylül 2023'te karşılıklı anlaşarak kulüp ile yollarını ayırdı.

        - İkinci "Sumudica" dönemi

        7 Eylül 2023'te Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşan Gaziantep FK, ikinci kez takımı Rumen çalıştırıcıya emanet etti.

        Kırmızı-siyahlı ekibe ikinci kez taktik verme imkanı bulan Sumudica, bu dönemde 24 lig maçında görev aldı.

        Kırmızı-siyahlı yönetim, ligde kötü gidişatın ardından Sumudica ile 6 Mart 2024'te 181 gün sonra karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

        Takımın başında çıktığı 24 maçta 7'şer galibiyet ve beraberlik, 10'da mağlubiyet yaşayan Sumudica, maç başına 1,16 puan ortalaması elde etti.

        - Selçuk İnan takımı ligde tuttu

        Gaziantep FK yönetimi, 8 Mart 2024'te teknik direktörlük koltuğunu 1,5 yıllığına Selçuk İnan'a emanet etti.

        Göreve geldiğinde düşme potasında olan takım ile 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan İnan, topladığı 16 puanla kırmızı-siyahlı ekibi ligde tutmayı başardı.

        İnan, kırmızı-siyahlı takımda 2023-2024 sezonunda maç başına 1,6 puan elde etti.

        - İnan bu sezon sil baştan kadro kurdu

        İnan'ın isteği doğrultusunda kırmızı-siyahlı yönetim, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en fazla yabancı oyuncu transfer eden" takım olarak 2024-2025 sezonuna başladı.

        Adeta sil baştan bir kadro kuran genç teknik adam, sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizerek 33 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

        Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yönetim ile anlaşarak 10 Mayıs 2025'te sezonun bitimine 3 maç kala takımdan ayrılan İnan, bu sezon 1,27 puan ortalaması elde etti.

        Gaziantep FK'nin başında toplamda 428 günde 43 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı ve bu süreçte 1,34 puan ortalaması yakaladı.

        Ligin geride kalan maçlarında kırmızı-siyahlı takımı antrenör İbrahim Kürşat Daloğlu çalıştıracak.

        Gaziantep FK'nin Süper Lig'de çalıştığı teknik direktörlerin genel performansları ise şöyle:

        Teknik Direktör Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Maç başına puan ortalaması Kaldığı gün
        Marius Sumudica * 75 26 27 22 1,4 758
        Ricardo Sa Pinto 21 6 6 9 1,14 116
        Erol Bulut 57 16 17 24 1,14 610
        Erdal Güneş 4 0 0 4 0 103
        Selçuk İnan 43 17 7 19 1,34 428

        *Sumudica, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak ilk döneminde 51, ikinci döneminde ise 24 lig maçında görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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