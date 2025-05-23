Gaziantep'te "Avrupa Günü" resepsiyonu düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te resepsiyon düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı İlker Eker, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Ossowski, Avrupa Birliği'nin bu resepsiyonunu Ankara ve İstanbul'dan sonra Gaziantep'te düzenlediklerini, Gaziantep'e saygılarını göstermek istediklerini söyledi.

Gaziantep'in yaşadığı yıkıcı depremler sonrasında ciddi bir dayanıklılık örneği gösterdiğini anlatan Ossowski, "Gaziantep, Suriye'den gelen mültecilere evini, kollarını açtı, ev sahipliği yaptı. Bizler de bu büyük başarılardan ve çalışmalarından dolayı onurlandırmak için burada olmak istedik. Ankara ve İstanbul'da önceki yıllardan beri geleneksel olarak yapılıyordu ama Gaziantep'te ilk defa düzenlemek istedik."

Türkiye'nin her zaman Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğunun altını çizen Büyükelçi Ossowski, Türkiye ile çok yakın işbirliği içinde olmak istediklerini, bütün bu projelerle ilgili delegasyonda, bakanlıklar ve çeşitli kurumlarla çalıştıklarını aktardı.

- Gaziantep modeli hatırlatması

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep Modeli'nin Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesine uygun birlik ve beraberlik uygulaması olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, "Terörsüz Türkiye'de Gaziantep modeli dini, dili, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun bir arada yaşama modelidir. Bu aslında İpek Yolu'nu kalkınma yoluna, Baharat Yolu'nu kardeşlik yoluna dönüştüren modeldir. Daha çok bir araya gelmemiz, daha çok bir arada konuşmamız gerekiyor." dedi.

Avrupa Birliği hedefinin Türkiye'nin 60 yıllık en büyük hedefi olduğunu dile getiren Başkan Şahin, makrodan mikroya gidemeyince, mikrodan makroya giderek çok ciddi bir şekilde çalışarak, Euro Prize büyük ödülünü aldıklarını anlattı.