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        Gaziantep'te "Avrupa Günü" resepsiyonu düzenlendi

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:43
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        Gaziantep'te "Avrupa Günü" resepsiyonu düzenlendi
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te resepsiyon düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı İlker Eker, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve basın mensupları katıldı.

        Programda konuşan Büyükelçi Ossowski, Avrupa Birliği'nin bu resepsiyonunu Ankara ve İstanbul'dan sonra Gaziantep'te düzenlediklerini, Gaziantep'e saygılarını göstermek istediklerini söyledi.

        Gaziantep'in yaşadığı yıkıcı depremler sonrasında ciddi bir dayanıklılık örneği gösterdiğini anlatan Ossowski, "Gaziantep, Suriye'den gelen mültecilere evini, kollarını açtı, ev sahipliği yaptı. Bizler de bu büyük başarılardan ve çalışmalarından dolayı onurlandırmak için burada olmak istedik. Ankara ve İstanbul'da önceki yıllardan beri geleneksel olarak yapılıyordu ama Gaziantep'te ilk defa düzenlemek istedik."

        Türkiye'nin her zaman Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğunun altını çizen Büyükelçi Ossowski, Türkiye ile çok yakın işbirliği içinde olmak istediklerini, bütün bu projelerle ilgili delegasyonda, bakanlıklar ve çeşitli kurumlarla çalıştıklarını aktardı.

        - Gaziantep modeli hatırlatması

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep Modeli'nin Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesine uygun birlik ve beraberlik uygulaması olduğunu ifade etti.

        Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, "Terörsüz Türkiye'de Gaziantep modeli dini, dili, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun bir arada yaşama modelidir. Bu aslında İpek Yolu'nu kalkınma yoluna, Baharat Yolu'nu kardeşlik yoluna dönüştüren modeldir. Daha çok bir araya gelmemiz, daha çok bir arada konuşmamız gerekiyor." dedi.

        Avrupa Birliği hedefinin Türkiye'nin 60 yıllık en büyük hedefi olduğunu dile getiren Başkan Şahin, makrodan mikroya gidemeyince, mikrodan makroya giderek çok ciddi bir şekilde çalışarak, Euro Prize büyük ödülünü aldıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve Büyükelçi Ossowski basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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