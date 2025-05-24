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        Gaziantep'te "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konferansı gerçekleştirildi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in katılımıyla "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:07
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        Gaziantep'te "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konferansı gerçekleştirildi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in katılımıyla "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konulu konferans düzenlendi.

        Ziya Öztürkler'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, GAÜN Atatürkçü Düşünce Topluluğu ile KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu iş birliğinde Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Öztürkler, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesinden bugüne kadar süregelen tarihsel süreç hakkında bilgiler verdi.

        "Mavi Vatan" kavramının Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları açısından kritik olduğunu belirten Öztürkler, bu alanların jeopolitik, enerji, ekonomi ve egemenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Kıbrıslı Türklerin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Dr. Ziya Öztürkler, "Türk devletlerinin Kıbrıslı Türklere sahip çıkması bizler için önemlidir. Geçmişten bugüne kadar hiçbir zaman Türklüğümüzden taviz vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı olmak üzere iki bayrağımız var. Emin olun ki, bu bayrak hiçbir zaman yere düşmeyecek. Gazilerimizin yaptığı gibi bizler de bu bayrağı gökyüzünde dalgalandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise Kıbrıs'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

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