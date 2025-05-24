Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta 14 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı oldukları ileri sürülen yabancı uyruklu M.Ş, M.İ, V.H. ve M.H'yi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde denetim gerçekleştirildi.

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