Gaziantep'te üzerine demir kapı düşen çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, üzerine demir kapı düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, üzerine demir kapı düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Eskişarkaya Mahallesi'nde Y.A.Y'nin üzerine demir bahçe kapısı düştü.
Çevredekilerin yardımıyla kapının altından çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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