Gaziantep'te "çakarlı" otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Araban ilçesi çevreyolunda durdurulan bir otomobilde usulsüz çakar lamba kullanıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine otomobil sahibine 138 bin 172 lira ceza uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu, araç 30 gün trafikten men edildi.
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