Gaziantep'te "çakarlı" otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı

Bunun üzerine otomobil sahibine 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Araban ilçesi çevreyolunda durdurulan bir otomobilde usulsüz çakar lamba kullanıldığı tespit edildi.

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