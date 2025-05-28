Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

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