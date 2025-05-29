Nurdağı'nda İstanbul'un fethinin 572. yıl dönüm kutlandı

Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler, sinevizyon gösterileri ve ardından Fetih Marşı'nın seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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