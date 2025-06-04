Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İstasyon Mahallesi Nizip Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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