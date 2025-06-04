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        Araban'da nohut hasadı başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk nohut hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:37
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        Araban'da nohut hasadı başladı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk nohut hasadına başlandı.

        Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçeye bağlı Kırsal Yukarı Karavaiz Mahallesi'ndeki 35 bin dönümlük tarladaki nohut hasadına katıldı.

        Sezonun, çiftçilere hayır ve bereket getirmesini dileyen Altun, Araban nohudunun ülkenin her bölgesinde pazar bulabildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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