Araban'da nohut hasadı başladı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk nohut hasadına başlandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk nohut hasadına başlandı.
Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçeye bağlı Kırsal Yukarı Karavaiz Mahallesi'ndeki 35 bin dönümlük tarladaki nohut hasadına katıldı.
Sezonun, çiftçilere hayır ve bereket getirmesini dileyen Altun, Araban nohudunun ülkenin her bölgesinde pazar bulabildiğini söyledi.
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