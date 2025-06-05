Gaziantep ve çevre illerde valiliklerde bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Programa AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Şahin konuşmasında Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Programa, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Abdurrahim Dusak, Cevahir Asuman Yazmacı ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş,Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Programa, TBMM Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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