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        İslahiye'de sahipsiz köpeklerin vatandaşları rahatsız etmesi kamerada

        Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:34
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        İslahiye'de sahipsiz köpeklerin vatandaşları rahatsız etmesi kamerada
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        Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sahipsiz köpekler, yoldan geçen vatandaşları sık sık rahatsız etti.

        Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

        Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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