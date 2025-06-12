Gaziantep'te "Doğada şenlik çevre haftası buluşması" gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğayla bağı güçlendirmek ve çevreye karşı sürdürülebilirliği artırmak amacıyla "Doğada Şenlik Çevre Haftası Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Erikçe Macera Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, küresel iklim krizi ve geri dönüşüm konularına dikkat çekildi.

Bu kapsamda çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Geri Dönüşüm Evde Başlar" projesinin lansmanı ve protokol imza töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, küresel iklim krizine karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliklerini sürdüreceklerini söyledi.

Çeber, "Maalesef temizlik sorunumuz var. Hala yerlere çöp, plastik, izmarit gibi atıklar atılıyor. Buna artık tahammül etmek istemiyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve gençler gibi ümitli olduğumuz kesimlerle bu işi başaracağız. Çevre ile ilgili her faaliyette öncü olmaya devam edeceğiz." dedi.