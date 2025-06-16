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        İslahiye'de anız yangını söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:43
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        İslahiye'de anız yangını söndürüldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Fevzipaşa Mahallesi Leçe kırsalında, hasadı tamamlanan tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

        Bölgeye gelen Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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