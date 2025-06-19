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        3 yıldır işitme kaybı bulunan hasta, koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesinde koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:54
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        3 yıldır işitme kaybı bulunan hasta, koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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        Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesinde koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaşayan 52 yaşındaki Bilal İde, 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşadı.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran İde'ye, odyolojik ve bilişsel değerlendirme sonucunda koklear implant ameliyatı yapılması kararlaştırıldı.

        Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Aykut Direkçi, "Genel anestezi alamayan bir hastaya lokal anestezi altında koklear implant uygulanması ve ameliyatın başarısından dolayı gururluyuz." ifadesini kullandı.

        Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Secaattin Gülşen de hastayı lokal anesteziyle ameliyat ettiklerini dile getirerek, "Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sırasında hasta tamamen uyanıktı ve sesleri duyduğunu anlık geri bildirimlerle bize iletti. Bu bizim için farklı ve değerli bir deneyim oldu. Bu özel operasyona vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        İde'nin eşi Canan Özen İde de ameliyatı gerçekleştiren hekim ve hemşirelere teşekkür etti.

        Eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran İde, "Bizi çok güzel karşıladılar ve ameliyata en iyi şekilde hazırladılar. Çok şükür cihaz takıldı. Geç kalınmış bir ameliyat olsa da artık cihazın uyum sürecini bekliyoruz. İnşallah eşim sesleri duyacak ve bize tepki verecek." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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