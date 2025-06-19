3 yıldır işitme kaybı bulunan hasta, koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesinde koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaşayan 52 yaşındaki Bilal İde, 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşadı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran İde'ye, odyolojik ve bilişsel değerlendirme sonucunda koklear implant ameliyatı yapılması kararlaştırıldı.

Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Aykut Direkçi, "Genel anestezi alamayan bir hastaya lokal anestezi altında koklear implant uygulanması ve ameliyatın başarısından dolayı gururluyuz." ifadesini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Secaattin Gülşen de hastayı lokal anesteziyle ameliyat ettiklerini dile getirerek, "Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sırasında hasta tamamen uyanıktı ve sesleri duyduğunu anlık geri bildirimlerle bize iletti. Bu bizim için farklı ve değerli bir deneyim oldu. Bu özel operasyona vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.