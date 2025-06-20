Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, kupon yazıcısı, 60 bahis kuponu, başkalarına ait banka kartları, dijital materyaller ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Gaziantep, İstanbul, Hatay, Antalya, Eskişehir ve Kilis'te eş zamanlı olarak siber suçlara ilişkin operasyon düzenlendi.

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