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        Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

        Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:38
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        Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Gaziantep, İstanbul, Hatay, Antalya, Eskişehir ve Kilis'te eş zamanlı olarak siber suçlara ilişkin operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 40 zanlı gözaltına alındı, 45 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 17'sinin mal varlıklarına el konuldu.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, kupon yazıcısı, 60 bahis kuponu, başkalarına ait banka kartları, dijital materyaller ve ziynet eşyası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin 640 milyon lirayı aşan hesap hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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