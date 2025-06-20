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        Gaziantep'te öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabı hediye edildi

        Gaziantep'te öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabı hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:26
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        Gaziantep'te öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabı hediye edildi
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        Gaziantep'te öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabı hediye edildi.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl öğrencilere spor ayakkabı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini verdi.

        Tahmazoğlu, bu yıl 170 bin öğrenciye daha spor ayakkabısı hediye ederken gençlere bugüne kadar toplamda 1 milyon 438 bin spor ayakkabısı hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, öğrencilere her zaman spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirtti.

        Uzun bir eğitim maratonunun ardından tatilin başladığını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Özellikle yaz döneminde gençlerimizin spor yapmaları için her yıl onlara spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Böylelikle öğrencilerimizi spora teşvik etmiş oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimiz ve vatandaşlarımızın spor yapmaları için halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yaptık. Spor ayakkabısı da ekstra olarak bütün öğrencilerin ihtiyacı. Amacımız, öğrencilerimizin hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de spora teşvik etmek. Cumartesi gününden itibaren 'Biz Şahinbeyiz' uygulaması üzerinden randevu alınıp pazartesi gününden itibaren ayakkabılarınızı 23 sosyal tesisimizden alabilirsiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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