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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:03 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:03
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        D.U (47) idaresindeki 21 ADH 950 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Özdemir'e (80) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü D.U gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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