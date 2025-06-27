Gaziantep'te kadınlara yönelik el sanatları kursları

Gaziantep'te kadınlara yönelik açılan el sanatları kursları ilgi görüyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi el sanatlarıyla ilgilenen vatandaşlara yönelik kapsamlı eğitim programları sunarak hem meslek edindirme hem de sosyal aktivite alanına katkı sağlıyor.

Haftanın beş günü düzenlenen eğitimler, sabah 09.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Eğitim verilen sınıflarda kursiyerler, el becerilerini geliştirerek hem üretime katkıda bulunuyor hem de sosyalleşme imkanı yakalıyor.

Eğitim programında iğne oyası, amigurumi bebek yapımı, çanta tasarımı ve filografi sanatı gibi birçok geleneksel ve modern el sanatı yer alıyor. Kursiyerler hem meslek ediniyor hem de el becerilerini geliştirerek üretime katkıda bulunuyor.