Gaziantep'te jandarma atlı birliği göreve başladı

Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma atlı birliği, kentin tarihi ve turistik noktalarında vatandaşlarla buluşuyor.

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