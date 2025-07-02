Gaziantep'teki aile akademisinde eğitim başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Aile Akademisi'nde, yeni evlenen ve evliliğe hazırlanan çiftler için eğitimler başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftlerin sağlıklı evlilik kurmalarına yardımcı olmayı amaçlayan akademide, evlilikte roller, iletişim, kriz yönetimi, nezaket ve sabır gibi ilişki dinamiklerinin yanı sıra mahremiyet, ebeveynliğe hazırlık, bütçe yönetimi ve öfke kontrolü gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Eğitim 3 hafta sürecek ve program sonunda katılımcılara sertifika ile çeşitli hediyeler verilecek.

Eğitimden faydalanmak isteyen çiftler, Gaziantep Ailem Mobil Uygulaması (GAİLEM) ve gaziantepailem.com internet sitesinden başvuru yapabilecek.