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        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:58
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        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, senet dolandırıcılığı, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen 10 adrese düzenledikleri operasyonda, M.D, C.M, M.D, D.D, R.Ç, E.R. ve M.S.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, adres ve araçlarında arama yapan ekipler, 159 senet,12 satış sözleşmesi, ⁠118 bin 78 lira nakit para, ⁠24 çek, 18 banka kartı, ⁠3 bono, ⁠4 tapu, ⁠kaşe, ⁠2 pos cihazı, ⁠8 telefonu ile sim kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 676 tabanca fişeği ve ⁠2 hesap defteri ele geçirdi.

        Zanlıların, mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lira değerinde faiz adı altında para, çek, araç ve arsalarını aldıkları, faizi ödemek istemeyen mağdurları ise silah kullanarak yağmaladıkları tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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