Gaziantep FK'de 8 futbolcu ile yollar ayrıldı

Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen David Okereke, Bruno Viana, Kenan Kodro, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'nın yanı sıra sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile de yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömürcan Artan ve Berke Gürbüz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

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