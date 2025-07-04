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        Gaziantep FK'de 8 futbolcu ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de, 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:31
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        Gaziantep FK'de 8 futbolcu ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de, 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Ömürcan Artan ve Berke Gürbüz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

        Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen David Okereke, Bruno Viana, Kenan Kodro, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'nın yanı sıra sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile de yolların ayrıldığı bildirildi.

        Açıklamada 8 futbolcuya katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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