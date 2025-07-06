Gaziantep'te merminin isabet ettiği kişi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Göllüce Mahallesi Trenli Sokak'taki kahvehanede, 23 Haziran'da meydana gelen silahlı kavgada merminin isabet ettiği Yusuf Çetin (62), tedavi gördüğü Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahalere rağmen kurtarılamadı.

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