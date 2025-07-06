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        Gaziantep'te merminin isabet ettiği kişi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kahvehanede otururken merminin isabet ettiği kişi, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:36
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        Gaziantep'te merminin isabet ettiği kişi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kahvehanede otururken merminin isabet ettiği kişi, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Göllüce Mahallesi Trenli Sokak'taki kahvehanede, 23 Haziran'da meydana gelen silahlı kavgada merminin isabet ettiği Yusuf Çetin (62), tedavi gördüğü Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahalere rağmen kurtarılamadı.

        Çetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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