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        Doğada yaralı bulunan kızıl şahini veteriner sahiplendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:37
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        Doğada yaralı bulunan kızıl şahini veteriner sahiplendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplenildi.

        Amanos Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverler, bir süre önce yol kenarında yaralı halde buldukları kızıl şahini veteriner hekim Yusuf Yıldızgil'e teslim etti.

        Tedavisini gerçekleştiren Yıldızgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl şahine kliniğe doğaseverler tarafından getirildiğini hatırlattı.

        Şahinin kendisine ulaştığında çok yorgun ve bitkin halde olduğunu anlatan Yıldızgil, şöyle konuştu:

        "Hiç kımıldama yoktu, bir kanadı kırıktı. Bir kanadını ampute etmek zorunda kaldık. Tek kanatla yaşıyor artık. Tedavisi gerçekleştirdik ve şu an çok sağlıklı. Yemesi, içmesi gayet düzeldi. Tek kanadı olmadığı için doğaya bırakamıyoruz. Çünkü artık doğada yaşama şansı yok. Kliniğimizin daimi misafiri oldu. Artık onunla yaşayacağız. Bizlere saldırmıyor, zarar vermiyor, iyi anlaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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