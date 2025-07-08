Şahinbey Belediyesi'nden 240 bin kişiye aşure hedefi

Gaziantep'te aşure geleneğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, 240 bin kişiye aşure dağıtmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar 3 milyon 894 bin 163 kişiye aşure ikramında bulunulduğu, bu yıl ise 240 bin kişiye ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, bu ayın önemini anlattı.

Tahmazoğlu, 27 malzemenin bir araya gelerek oluşturduğu aşureyi her yıl olduğu gibi bu sene de Şahinbey halkına ulaştıracaklarını kaydetti.