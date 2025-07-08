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        Şahinbey Belediyesi'nden 240 bin kişiye aşure hedefi

        Gaziantep'te aşure geleneğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, 240 bin kişiye aşure dağıtmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:28
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        Şahinbey Belediyesi'nden 240 bin kişiye aşure hedefi
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        Gaziantep'te aşure geleneğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, 240 bin kişiye aşure dağıtmayı hedefliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar 3 milyon 894 bin 163 kişiye aşure ikramında bulunulduğu, bu yıl ise 240 bin kişiye ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, bu ayın önemini anlattı.

        Tahmazoğlu, 27 malzemenin bir araya gelerek oluşturduğu aşureyi her yıl olduğu gibi bu sene de Şahinbey halkına ulaştıracaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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