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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:28 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:33
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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, 5'e 2 pas çalışıldı.

        Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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