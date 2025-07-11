Güneşe hasret küçük Cemile'nin aşçılık hayali gerçekleştirildi
ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle gün ışığına hasret kalan 10 yaşındaki Cemile Bozkurt'un aşçılık hayali, Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin ziyaretiyle gerçeğe dönüştürüldü.
ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle gün ışığına hasret kalan 10 yaşındaki Cemile Bozkurt'un aşçılık hayali, Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin ziyaretiyle gerçeğe dönüştürüldü.
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