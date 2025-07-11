Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Güneşe hasret küçük Cemile'nin aşçılık hayali gerçekleştirildi

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle gün ışığına hasret kalan 10 yaşındaki Cemile Bozkurt'un aşçılık hayali, Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin ziyaretiyle gerçeğe dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneşe hasret küçük Cemile'nin aşçılık hayali gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle gün ışığına hasret kalan 10 yaşındaki Cemile Bozkurt'un aşçılık hayali, Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin ziyaretiyle gerçeğe dönüştürüldü.

        Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
        Gaziantep'te elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
        Araban'da ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure ikram edildi
        Araban'da ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure ikram edildi
        Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu
        Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu
        Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Gaziantep FK kampını ziyaret...
        Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Gaziantep FK kampını ziyaret...
        Gaziantep'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Gaziantep'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor