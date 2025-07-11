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        Araban'da ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure ikram edildi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:37
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        Araban'da ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure ikram edildi
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde, ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure dağıtıldı.

        İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vakıf müdürü Orhan Behçet ve personeller, ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure dağıtımı yaptı.

        Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürü Orhan Behçet, vakfa bağlı faaliyet yürüten Şehit Sait Demirel Aşevinden her gün yaklaşık 700 ihtiyaç sahibi vatandaşa yemek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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