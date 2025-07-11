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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:17 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:22
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        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

        Yeni transfer Juninho Bacuna, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın sabah erken saatlerde gerçekleştireceği antrenmanın ardından TSİ 20.00'de Sırbistan'ın TSC Backa Topola takımı ile hazırlık maçı yapacak.

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        Galeri

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