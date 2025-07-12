İslahiye'de devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.D.(52) idaresindeki 27 AVU 853 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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