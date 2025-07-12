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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:08
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda 33 kök hint keneviri, 4 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ele geçirdi ve 1 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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