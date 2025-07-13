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        Gaziantep FK, Sırbistan'da birinci etap kamp çalışmasını tamamladı

        Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:51
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        Gaziantep FK, Sırbistan'da birinci etap kamp çalışmasını tamamladı
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        Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

        Isınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, rejenerasyon koşularıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte birinci etap kamp çalışmasını tamamladı.

        Gaziantep ekibi, 3 günlük iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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