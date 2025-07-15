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        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla mevlit okutuldu

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:30
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        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla mevlit okutuldu
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Gaziantep'te, 15 Temmuz şehitleri için Alaybey Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehitler için dua edildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

        - Malatya

        Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde şehitler için öğle namazı öncesinde mevlit ile Hatim-i Şerif duası okundu.

        Programa, Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Kılınan öğle namazının akabinde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce cami avlusunda lokma ile şeker ikram edildi.

        Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Külliyesi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde program düzenlendi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından inanç turizminin önemli merkezlerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen program dolayısıyla tarihi mekan Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta Mağaralı Camisi'ndeki programda, okunan Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Programın ardından cami avlusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da Meydan Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programı düzenlendi.

        Programa, Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Kılınan öğle namazının akabinde Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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