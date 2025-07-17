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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:14
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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

        Isınma ve düz koşu hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

        Takımın yeni transferi Kevin Rodrigues, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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