Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuğu tüfekle öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 28 Ağustos 2024'te manav Mühsün Taşkın'ın bir grup çocuğun üzerine tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Emir Baki Bayındır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.

Sanık Taşkın, çocuğun sürekli kendisiyle dalga geçtiğini, çok kez kovaladığını belirterek, son sözü sorulduğunda "size bırakıyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi avukat da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Bayındır ailesinin avukatı, sanığın hedef gözeterek ateş ettiğini ve delilleri yok etmeye çalışarak adaletten kaçmaya çalıştığını, pişmanlık ifadelerinin samimi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki celsede istenen ve dosyaya gelen raporda sanığın akli dengesinin tam olduğunun belirtildiğini hatırlatarak sanığa söz hakkı verdi. Sanık Taşkın, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mühsün Taşkın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Gaziantep'te tüfekle ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan manav, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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