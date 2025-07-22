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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:19
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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile devam ederken hücum organizasyonları ile sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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