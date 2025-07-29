Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kurdukları denetim noktasında, "karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 7 suçtan kaydı bulunan ve 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan B.K'yi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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