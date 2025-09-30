Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip'te sahipsiz hayvanlar için modern bakımevi açıldı

        Nizip ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılacağı Nizip Belediyesi Hayvan Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip'te sahipsiz hayvanlar için modern bakımevi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nizip ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılacağı Nizip Belediyesi Hayvan Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Yaklaşık 11 bin metrekare alanda inşa edilen tesiste 23 kulübe, 20 karantina odası, 6 kuduz ve 7 uyuz tedavi alanı bulunuyor. Ayrıca ameliyathane, röntgen odası ve mama deposu gibi teknik bölümler de yer alıyor. Tesiste, sahipsiz hayvanlara kapsamlı sağlık ve barınma hizmeti sunulması hedefleniyor.

        Açılış töreninde konuşan, Vali Kemal Çeber, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz bu dünyada yalnız yaşamıyoruz. Bütün canlıların yaşam hakkı ve dünyanın nimetlerinden yararlanma hakkı var." dedi.

        CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de tesisin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Doğan, "Artık onlar için sıcacık, güvenli ve sağlıklı bir yuva var. Bu yuva hepimizin eseri." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri tesisin açılış kurdelesini kesti.

        Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, oda ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te baraj suyu çekilince eski demiryolu köprüsünün ayakları gün yü...
        Gaziantep'te baraj suyu çekilince eski demiryolu köprüsünün ayakları gün yü...
        Tahtaköprü Barajı'nda sular çekildi; Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıkt...
        Tahtaköprü Barajı'nda sular çekildi; Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıkt...
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun
        Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı
        Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı
        Gaziantep OSB'de kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı
        Gaziantep OSB'de kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı
        Gaziantep'te yemek yiyenlere elektrikli bisikletin çarpması güvenlik kamera...
        Gaziantep'te yemek yiyenlere elektrikli bisikletin çarpması güvenlik kamera...