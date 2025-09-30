Nizip'te sahipsiz hayvanlar için modern bakımevi açıldı

Nizip ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılacağı Nizip Belediyesi Hayvan Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yaklaşık 11 bin metrekare alanda inşa edilen tesiste 23 kulübe, 20 karantina odası, 6 kuduz ve 7 uyuz tedavi alanı bulunuyor. Ayrıca ameliyathane, röntgen odası ve mama deposu gibi teknik bölümler de yer alıyor. Tesiste, sahipsiz hayvanlara kapsamlı sağlık ve barınma hizmeti sunulması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan, Vali Kemal Çeber, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz bu dünyada yalnız yaşamıyoruz. Bütün canlıların yaşam hakkı ve dünyanın nimetlerinden yararlanma hakkı var." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de tesisin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğan, "Artık onlar için sıcacık, güvenli ve sağlıklı bir yuva var. Bu yuva hepimizin eseri." ifadesini kullandı.