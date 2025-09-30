Habertürk
Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yüksekten düşen işçi öldü

        Gaziantep'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:43 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:43
        Gaziantep'te yüksekten düşen işçi öldü
        Gaziantep'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

        2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmail Yırtıcı (33), çatı temizliği için gelen temizlik şirketi görevlilerine alanı gösterdiği esnada dengesini kaybederek 9 metre yüksekten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan işçi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yırtıcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

