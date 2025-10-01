Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

        Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:10 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası, Gaziantep'te başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

        Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 5 gün sürecek turnuvada 15 ilden 230 sporcu mücadele edecek.

        Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, tüm yaş kategorilerinde her bölgeyi kapsayacak bir tenis ligi kurmak istediklerini söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında yaptıkları çalışmaları tabana yaymak istediklerini dile getiren Müderrisgil, "Bu vizyon doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin tenise erişebilmesi, tenisin tabana yayılması en önemli hedefimizdir. Sporda başarı yalnızca yetenekle değil, kamu özel ve yerel yönetimlerin el ele vererek ortak bir vizyon oluşturmasıyla mümkün." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de törende konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Gaziantepli öğrenciler pedal çevirerek elektrik üretiyor
        Gaziantepli öğrenciler pedal çevirerek elektrik üretiyor
        Sokaktaki tartışmada bıçakla öldürüldü
        Sokaktaki tartışmada bıçakla öldürüldü
        Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini öldürmekle tehdit eden kişi tutukla...
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini öldürmekle tehdit eden kişi tutukla...