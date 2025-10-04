Habertürk
Habertürk
        Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:59
        Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi Küsget Sanayi Sitesi içerisindeki Göllüce Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ​​​​​​​

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 25 araç, 100 personel ile müdahale edilerek söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

