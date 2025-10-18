Gaziantep'te 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde narkotik köpeğinin yardımıyla tırda yapılan aramalarda, çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

