Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Gaziantep Forum 2" etkinliği düzenlenecek

        Gaziantep'te, İslam dünyasının güncel meselelerinin ele alınacağı "Gaziantep Forum 2" etkinliği gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:54 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Gaziantep Forum 2" etkinliği düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te, İslam dünyasının güncel meselelerinin ele alınacağı "Gaziantep Forum 2" etkinliği gerçekleştirilecek.

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (GİBTÜ) yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 10'un üzerinde ülkeden katılımcı yer alacak.

        Bu yıl "İslam Dünyası Nereye? Güçlü Bir Gelecek İçin Perspektif" temasıyla gerçekleştirilecek forumda, farklı ülkelerden akademisyenler ve bilim insanları bir araya gelerek güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartışacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, etkinliğin İslam dünyasına yönelik önemli bir çağrı olduğunu belirtti.

        Demir, "Orta Doğu'da yeni güç dengeleri kurulurken, İslam dünyası tarihi bir sorumlulukla yüz yüze. Bu forum, tam da böyle bir dönemde bugünü ve geleceği konuşmak için toplanıyor. Burada dile gelen her fikir, ezberleri bozmayı ve yeni yollar açmayı hedefliyor. Her oturum sadece şikayet değil, çözüm üretmeye odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı tamamlan...
        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı tamamlan...
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig