        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:54 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:54
        Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.D'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

