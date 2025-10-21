Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
