Gaziantep'te usulsüz ilaç üretimi ve satışı yapan kişi tutuklandı

İkamete düzenlenen operasyonda 2 bin 334 tıbbi ilaç, 536 sıvı ve toz çözelti, 59 şişe şurup, çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette usulsüz ilaç üretimi ve satışı yapıldığı belirlendi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda usulsüz ilaç üretimi ve satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.