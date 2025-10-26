Türk tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı

ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın 9 ayında 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri, 2025'in ocak-eylül döneminde 199 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 866 bin 922 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık gelir elde eden sektör, geçen yılın aynı döneminde yaptığı 7 milyar 15 milyon 673 bin dolarlık ihracatını yüzde 0,5 artırdı.

En fazla ihracat 2 milyar 672 milyon 921 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Afrika ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 1 milyar 86 milyon 721 bin dolara ulaştı ve 9 aylık dönemde ihracatın en çok artırıldığı ülke grubu oldu.

- İtalya zirvedeki yerini korudu

Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 564 milyon 224 bin dolarla İtalya'ya yaptı. Bu ülkeyi 410 milyon 711 bin dolarla Mısır, 388 milyon 231 bin dolarla İspanya takip etti.