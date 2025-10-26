Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türk tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın 9 ayında 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın 9 ayında 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri, 2025'in ocak-eylül döneminde 199 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 866 bin 922 ton ürün gönderdi.

        Bu ihracat karşılığında 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık gelir elde eden sektör, geçen yılın aynı döneminde yaptığı 7 milyar 15 milyon 673 bin dolarlık ihracatını yüzde 0,5 artırdı.

        En fazla ihracat 2 milyar 672 milyon 921 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

        Afrika ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 1 milyar 86 milyon 721 bin dolara ulaştı ve 9 aylık dönemde ihracatın en çok artırıldığı ülke grubu oldu.

        - İtalya zirvedeki yerini korudu

        Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 564 milyon 224 bin dolarla İtalya'ya yaptı. Bu ülkeyi 410 milyon 711 bin dolarla Mısır, 388 milyon 231 bin dolarla İspanya takip etti.

        Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 4 milyar 375 milyon 133 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 800 milyon 345 bin dolarla iplik ve 872 milyon 661 bin dolar elyaf izledi.

        En fazla tekstil ihracatını gerçekleştiren kent, 2 milyar 770 milyon 673 bin dolarla İstanbul oldu. Gaziantep'ten 1 milyar 157 milyon 155 bin dolarlık, Bursa'dan 910 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        - Üretim ve ihracatta kararlılık

        İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine, Türk tekstil sektörünün tüm küresel zorluklara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

        Tekstil sektöründeki temel önceliğin mevcut pazar payını korurken markalı ve katma değerli ihracatın ağırlığını artırmak olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

        "Bu dönemde ABD ve AB gibi ana pazarlardaki etkin rolümüzü daha da pekiştirmeye odaklanıyoruz. 2024'te 780 milyon doların üzerine çıkan ABD'ye ihracatımızı yıl sonuna kadar daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Kuzey Afrika ülkeleri ve Vietnam gibi alternatif pazarlarda daha aktif olmak amacıyla ticaret ve alım heyeti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonunda miktar ve değer bazında büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz. Yılda iki dönem gerçekleştirdiğimiz ve her dönem 25 binin üzerinde uluslararası misafiri ağırladığımız Texhibition İstanbul Fuarımız ise tekstil sektörümüzün bu darboğazda dirençli kalabilmesi için öne çıkan sacayaklarımızdan birini oluşturuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Zeugma Mozaik Müzesi, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı
        Zeugma Mozaik Müzesi, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güve...
        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güve...